ОБСЕ зафиксировала танки и тяжелое вооружение боевиков на Донбассе

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В Донецкой области за пределами районов отвода тяжелой техники заметили 10 танков и 5 боевых машин боевиков

На прошлой неделе на Донбассе беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал тяжелую технику и вооружение поддерживаемых Россией боевиков, которая находилась вне районов отвода. Об этом сообщил Facebook Генеральный штаб ВСУ.

В частности, рядом с населенным пунктом Греччиное в Донецкой области БПЛА ОБСЕ обнаружил три 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика".

"Также на неподконтрольной правительству Украины территории за пределами районов отвода было замечено 82 мм минометы 2Б9 "Василек", 10 танков и 5 бронированных боевых машин. В этот же период в населенных пунктах Сосновское, Набережное и Пикузы были обнаружены противотанковые мины, которые принадлежат незаконным вооруженным формированиям РФ общим количеством 770 штук", - сообщили в Генштабе.

Отмечается, что во время плановых полетов над ОРДЛО боевики дважды обстреляли беспилотники Миссии из стрелкового оружия.

Также в Генштабе сообщили об очередном недопуске патрулей СММ на неподконтрольные Украине районы. Инцидент произошел на блокпосту рядом со Станицей Луганской. Еще один случай блокировки деятельности Миссии произошел на блокпосту рядом с Верхнешироковским.

"В целом, с начала 2020 года было зафиксировано 365 таких случаев препятствования работе патрулей международной организации", - рассказали в Генштабе.

Напомним, сегодня боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции. Ранения получили двое украинских военных.

Кроме того, вчера боевики в течение 40 минут вели огонь со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям в районе Новотроицкого.