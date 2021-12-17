Боевики на Донбассе дважды открыли огонь. Военные дали им отпор

С начала суток в районе проведения ООС российские боевики дважды открыли огонь по позициям украинских защитников. В результате обстрелов никто не пострадал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Игнорируя договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, боевики Российской Федерации дважды нарушили "тишину":
Потерь среди военных Украины нет.
"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 16 декабря боевики на Донбассе ранили военного Украины.