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Боевики на Донбассе дважды открыли огонь. Военные дали им отпор

Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе проведения ООС российские боевики дважды открыли огонь по позициям украинских защитников. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, боевики Российской Федерации дважды нарушили "тишину":

  • в направлении Майского - вели обстрелы из автоматических станковых гранатометов;
  • вблизи Новотошковского - обстреливали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военных Украины нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 16 декабря боевики на Донбассе ранили военного Украины.

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ДонбассООС