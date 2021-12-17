Бойовики на Донбасі двічі відкрили вогонь. Військові дали їм відсіч

З початку доби в районі проведення ООС російські бойовики двічі відкрили вогонь по позиціях українських захисників. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, бойовики Російської Федерації двічі порушили "тишу":
Втрат серед військових України немає.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 16 грудня бойовики на Донбасі поранили військового України.