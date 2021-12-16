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Боевики на Донбассе четырежды открыли огонь. Одного военного ранили

Новина українською →
Четверг 16 декабря 2021 17:46
Боевики на Донбассе четырежды открыли огонь. Одного военного ранили Фото: Боевики на Донбассе четыре раза открыли огонь (facebook/com.mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

В районе проведения ООС, боевики Российской Федерации четыре раза открыли огонь по украинским защитникам. В результате обстрелов был ранен военный.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, пророссийские боевики четыре раза нарушили "тишину", а именно:

  • неподалеку Новолуганского - обстреливали из стрелкового оружия;
  • вблизи Песков - вели обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
  • в направлении Золотого-4 и Травневое - открыли огонь из автоматических станковых гранатометов;

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении", - пишет пресс-служба.

Сейчас состояние раненого защитника оценивается как удовлетворительное.

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