Боевики на Донбассе четырежды открыли огонь. Одного военного ранили
Фото: Боевики на Донбассе четыре раза открыли огонь (facebook/com.mod.mil.rus)
В районе проведения ООС, боевики Российской Федерации четыре раза открыли огонь по украинским защитникам. В результате обстрелов был ранен военный.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, пророссийские боевики четыре раза нарушили "тишину", а именно:
- неподалеку Новолуганского - обстреливали из стрелкового оружия;
- вблизи Песков - вели обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
- в направлении Золотого-4 и Травневое - открыли огонь из автоматических станковых гранатометов;
"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении", - пишет пресс-служба.
Сейчас состояние раненого защитника оценивается как удовлетворительное.