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Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции ООС

Автор: РБК-Украина

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал

В четверг, 23 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе незаконные вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. На участках разведения обстрелов зафиксировано не было.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Старогнатовки.

Еще один обстрел боевиками зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Неподалеку Причепиловки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За текущие сутки, в результате вражеских обстрелов, потерь в рядах Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки боевики 15 раз нарушили "тишину", в результате обстрелов были ранены четверо военных.

Кроме того, Трехсторонняя контактная группа согласовала полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе с 27 июля.

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