Бойовики на Донбасі двічі обстріляли позиції ООС

У четвер, 23 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі незаконні збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. На ділянках розведення обстрілу зафіксовано не було.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", окупанти обстріляли українські позиції поблизу Старогнатівки.

Ще один обстріл бойовиками зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Неподалік Причепилівки окупанти вели вогонь з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"За поточну добу, в результаті обстрілу ворожих втрат у лавах Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 15 разів порушили "тишу", в результаті обстрілу було поранено четверо військових.

Крім того, Тристороння контактна група погодила повне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.