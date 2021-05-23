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Боевики на Донбассе дважды обстреливали позиции ООС

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Донбасс, Воскресенье 23 мая 2021 17:30
Боевики на Донбассе дважды обстреливали позиции ООС Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 23 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики два раза обстреляли украинские позиции в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи поселка Гранитное. Оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы.

Также боевики стреляли по украинским позициям вблизи Светлодарска. Помимо пулеметов, они также использовали автоматические станковые гранатометы.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 22 мая, боевики 12 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрела украинский военный получил тяжелое ранение.

Кроме того, 21 мая на Донбассе боевики восемь раз нарушали "тишину". В результате трое военнослужащих ВСУ пострадали.

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