Боевики на Донбассе дважды обстреливали позиции ООС
В воскресенье, 23 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики два раза обстреляли украинские позиции в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи поселка Гранитное. Оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы.
Также боевики стреляли по украинским позициям вблизи Светлодарска. Помимо пулеметов, они также использовали автоматические станковые гранатометы.
В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 22 мая, боевики 12 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрела украинский военный получил тяжелое ранение.
Кроме того, 21 мая на Донбассе боевики восемь раз нарушали "тишину". В результате трое военнослужащих ВСУ пострадали.