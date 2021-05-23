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Бойовики на Донбасі двічі обстрілювали позиції ООС

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Донбас, Неділя 23 травня 2021 17:30
Бойовики на Донбасі двічі обстрілювали позиції ООС Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 23 травня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики два рази обстріляли українські позиції в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Ворожі обстріли були зафіксовані поблизу селища Гранітне. Окупанти застосували великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети.

Також бойовики стріляли по українських позиціях поблизу Світлодарська. Крім кулеметів, вони також використовували автоматичні станкові гранатомети.

В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 травня, бойовики 12 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу український військовий отримав важке поранення.

Крім того, 21 травня на Донбасі бойовики вісім разів порушували " тишу". В результаті троє військовослужбовців ЗСУ постраждали.

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