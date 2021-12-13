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Боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину"

Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе проведения ООС, боевики Российской Федерации дважды открыли огонь по позициям украинских защитников. В результате обстрелов никто из военных не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, боевики России дважды открыли огонь, а именно:

  • в направлении Попасной - оккупанты отрыли огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Катериновки - обстреливали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрелов никто из украинских защитников не пострадал.

"Чтобы заставить противника прекратить обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 12 декабря в результате обстрелов со стороны российских боевиков - был ранен военный Украины.

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ДонбассООСУкраина