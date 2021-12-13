Боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину"

С начала суток в районе проведения ООС, боевики Российской Федерации дважды открыли огонь по позициям украинских защитников. В результате обстрелов никто из военных не пострадал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, боевики России дважды открыли огонь, а именно:
В результате обстрелов никто из украинских защитников не пострадал.
"Чтобы заставить противника прекратить обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 12 декабря в результате обстрелов со стороны российских боевиков - был ранен военный Украины.