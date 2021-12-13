Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу"

З початку доби в районі проведення ООС, бойовики Російської Федерації двічі відкрили вогонь по позиціях українських захисників. Внаслідок обстрілів ніхто з військових не постраждав.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, бойовики Росії двічі відкрили вогонь, а саме:
Внаслідок обстрілів ніхто з українських захисників не постраждав.
"Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 12 грудня внаслідок обстрілів з боку російських бойовиків - був поранений військовий України.