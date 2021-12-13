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Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу"

Автор: Сергій Пишкін

З початку доби в районі проведення ООС, бойовики Російської Федерації двічі відкрили вогонь по позиціях українських захисників. Внаслідок обстрілів ніхто з військових не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, бойовики Росії двічі відкрили вогонь, а саме:

  • в напрямку Попасної - окупанти відрили вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • поблизу Катеринівки - обстрілювали з гранатометів різних систем й стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів ніхто з українських захисників не постраждав.

"Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 12 грудня внаслідок обстрілів з боку російських бойовиків - був поранений військовий України.

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