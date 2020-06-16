Боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину"

С начала текущих суток, 16 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили "тишину". В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает штаб ООС.

Сообщается, что боевики открывали огонь вблизи Крымского и около населенного пункта Орехово из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишины" придерживался.

Напомним, на Донбассе вчера боевики семь раз совершили обстрелы, четверо военных ранены.

Кроме того, боевики обстреляли жилой сектор Авдеевки, ранена мирная жительница.