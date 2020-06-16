Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу"

З початку поточної доби, 16 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації два рази порушили "тишу". В результаті обстрілу ворожих ні один український військовий не постраждав.

Про це повідомляє штаб ООС.

Повідомляється, що бойовики відкривали вогонь поблизу Кримського і біля населеного пункту Оріхове з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Наші воїни такі зухвалі дії без відповіді не залишили і застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що на ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "тиші" дотримувався.

Нагадаємо, на Донбасі вчора бойовики сім разів здійснили обстріл, четверо військових поранені.

Крім того, бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки, поранена мирна мешканка.