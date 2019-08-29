Боевики на Донбассе за день 9 раз обстреляли позиции ООС

Иллюстративное фото (ООС)

Боевики применяли запрещенное договоренностями оружие

В течение текущих суток боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, противник применял запрещенное минскими договоренностями оружие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

Сообщается, что боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил. Неподалеку населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новогнатовка и Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" боевики совершили 4 обстрела позиций ООС. Дважды вблизи поселка Пивденное, один раз в н.п. Зайцево и Луганское.

За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Ранее сообщалось, что боевики использовали беспилотник для сброса гранаты, а также обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут".

