Бойовики на Донбасі за день 9 раз обстріляли позиції ООС

Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики застосовували заборонену домовленостями зброю

Протягом поточної доби бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню, противник застосовував заборонену мінськими домовленостями зброю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що бойовики обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "СХІД" противник здійснив 5 обстрілу позицій Об'єднаних сил. Неподалік населених пунктів Мар'їнка, Водяне, Новогнатовка і Гнутово.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "ПІВНІЧ" бойовики здійснили 4 обстрілу позицій ООС. Двічі поблизу селища Південне, один раз у н. п. Зайцево і Луганське.

За минулу добу втрати в результаті обстрілу ворожих з нашого боку не було.

Раніше повідомлялося, що бойовики використовували безпілотник для скидання гранати, а також обстріляли цивільну інфраструктуру в районі гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка - Бахмут".