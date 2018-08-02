Боевики на Донбассе за день 8 раз обстреляли позиции ООС

Потерь среди украинских военных нет

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение текущих суток, 2 августа, боевики 8 раз открывали огонь по позициям украинских военных возле Крымского, Новолуганского, Лебединского, Гнутово и Широкино. Об этом сообщил представитель пресс-центра ООС подполковник Анатолий Стельмах.

Потерь среди украинских военных нет. Отмечается, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой объединенными силами. Как ранее сообщало РБК-Украина, двое военнослужащих ООС получили осколочные ранения.

"...в результате систематического игнорирования требований по прекращению огня в сторону позиций Вооруженных сил Украины, пять боевиков российско-оккупационных войск погибли и четверо получили ранения", - отмечают в ООС.

Напомним, в районе проведения операции ООС протяжении прошлых суток, 1 августа, боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, тяжелое вооружение не применялось. В частности, на Мариупольском направлении зафиксировано 7 случаев нарушения установленного перемирия.

В результате боевых действий двое военнослужащих ООС получили легкие ранения. Кроме этого, за прошедшие сутки также выявлено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил, организованы его поиски.

Противник в течение суток, для разведки позиций ООС трижды применял беспилотные летательные аппараты различных типов. Все они были вовремя идентифицированы.