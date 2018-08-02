На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных
Боевики за сутки осуществили 21 обстрел позиций сил ООС
В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на протяжении прошлых суток, 1 августа, боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, трое военных ранены. Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.
"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП, по защитникам Крымского, Станицы Луганской, Новолуганского, Травневого, Новомихайловки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки также выявлено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил, организованы его поиски.
Боевики 8 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Новолуганского, Лебединского, Гнутово и Широкино.
По данным разведки, 5 оккупантов погибло и 4 получили ранения.
Утреннее возведение на 07:00 02 августа 2018 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення за прошедшие сутки, 01 августа,...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Середа 1 августа 2018 г.
Напомним, боевики на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в среду, 1 августа, сорвали разведение сил и средств у Станицы Луганской.