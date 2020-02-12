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Боевики на Донбассе за день 2 раза нарушили перемирие

Новости » Происшествия     12.02.2020 - 18:26
Боевики на Донбассе за день 2 раза нарушили перемирие
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Потерь среди украинских военнослужащих нет

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

Как сообщается, противник вел огонь по нашим позициям из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с Новотошковским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также боевики стреляли неподалеку населенного пункта Орехово - из миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета.

"Сегодня, 12 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 11 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Ранее в штабе ООС сообщили, что накануне встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществляют вооруженные провокации на линии соприкосновения.

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