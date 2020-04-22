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Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ООС

Новости » Происшествия     22.04.2020 - 15:52
Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ООС
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)2

Боевых потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет

Сегодня, 22 апреля, боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим перемирия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, местами ведения огня противником были н.п. Орехово, Богдановка, Лебединское и Широкино. Во время обстрелов враг использовал ручные и автоматические гранатометы. Одновременно, в районе Широкиного оккупанты применили миномет 82-го калибра, выпустив с направления Саханки пять мин.

Огнем в ответ из очередных пехотных средств украинские войска вовремя подавляли вражескую огневую активность.

Как отмечается, боевых потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет.

Напомним, вчера на Донбассе позиции украинских военных в очередной раз были обстреляны оккупационными войсками из крупнокалиберных минометов, запрещенных Минскими соглашениями.

Кроме того, во вторник, 21 апреля, на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь по позициям вооруженных сил.

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