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Боевики дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе

Новости » Происшествия     21.04.2020 - 17:31
Боевики дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе
Иллюстративное фото (flickr)

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было

Во вторник, 21 апреля, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что факты нарушений зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" где противник раз решился использовать запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм.

Так, по украинским подразделениям вблизи Крымского и Новотошковского враг из минометов калибра 120 мм выпустил всего 8 мин.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

"Наши защитники проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 апреля в результате вражеских обстрелов на Донбассе один украинский военный погиб, еще четверо получили ранения. Всего за прошлые сутки боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня.

Кроме того, вечером 20 апреля боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных возле Авдеевки. В результате этого один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение.

Стало известно имя погибшего на Донбассе военного Боевики на Донбассе обстреляли силы ООС в районе Крымского
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