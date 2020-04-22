Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції ООС

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)2

Бойових втрат у лавах українських військ з початку поточної доби не обліковано

Сьогодні, 22 квітня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим перемир’я. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, місцями ведення вогню противником були н.п. Оріхове, Богданівка, Лебединське та Широкіне. Під час обстрілів ворог використовував ручні та автоматичні гранатомети. Водночас, в районі Широкиного окупанти застосували міномет 82-го калібру, випустивши з напрямку Саханки п’ять мін.

Вогнем у відповідь з чергових піхотних засобів українські війська вчасно придушували ворожу вогневу активність.

Як зазначається, бойових втрат у лавах українських військ з початку поточної доби не обліковано.

Нагадаємо, вчора на Донбасі позиції українських військових вкотре були обстріляні окупаційними військами із крупнокаліберних мінометів, заборонених Мінськими угодами.

Крім того, у вівторок, 21 квітня, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь по позиціях збройних сил.