Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли украинские позиции

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Незаконные вооруженные формирования РФ открывали огонь на Луганском направлении

С начала суток, 20 января, незаконные вооруженные формирования России на Донбассе 4 раза открывали огонь на Луганском направлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, боевики обстреляли защитников Майского ночью из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А под утро из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Луганского.

"Оба эти обстрелы длились по 15 минут. В последнем случае наши воины ответили противнику со штатного пехотного вооружения", - говорится в сообщении.

Также боевики применили оружие возле Орехового после 10-ти утра. Украинским военнослужащим пришлось отвечать на обстрелы. Еще один вражеский обстрел украинских позиций в этом районе начался с 11:30 утра.

В Минобороны отметили, что потерь с украинской стороны нет.

Напомним, 19 января на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим "тишины". Все враждебные обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - пять раз вблизи населенного пункта Орехово, рядом с Новоалександровкой и вблизи Новотошковского.

Также РБК-Украина писало, что Украина обсудит обострение на Донбассе с партнерами по нормандскому формату, поскольку за последние два дня на Донбассе погибли двое украинских военных, 10 получили ранения.