Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли українські позиції

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Незаконні збройні формування РФ відкривали вогонь на Луганському напрямку

З початку доби, 20 січня, незаконні збройні формування Росії на Донбасі 4 рази відкривали вогонь на Луганському напрямку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, бойовики обстріляли захисників Травневого вночі зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А під ранок з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил неподалік Луганського.

"Обидва ці обстріли тривали по 15 хвилин. В останньому випадку наші воїни відповіли противнику зі штатного піхотного озброєння", - йдеться в повідомленні.

Також бойовики застосували зброю біля Горіхового після 10-ї ранку. Українським військовослужбовцям довелося відповідати на обстріл. Ще один ворожий обстріл українських позицій в цьому районі розпочався з 11:30 ранку.

У Міноборони зазначили, що втрат з української сторони немає.

Нагадаємо, 19 січня на Донбасі бойовики вісім разів порушили режим "тиші". Всі ворожі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - п'ять разів поблизу населеного пункту Горіхово, поруч з Новоалександрівкою і поблизу Новотошківського.

Також РБК-Україна писало, що Україна обговорить загострення на Донбасі з партнерами по нормандському формату, оскільки за останні два дні на Донбасі загинули двоє українських військових, 10 отримали поранення.