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Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину". Потерь среди военных нет

Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе проведения ООС, боевики Российской Федерации четыре раза открыли огонь по позициям украинских защитников. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, боевики России четыре раза открыли огонь, а именно:

  • вблизи населенного пункта Песчаное - обстреливали из минометов калибра 82 мм;
  • в направлении Новотошковского - открыли огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
  • в сторону Попасной - обстреливали из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
  • возле Майорска - применили станковые противотанковые гранатометы.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на Донбассе оккупанты активно агитируют вступать в ряды боевиков.

Также, 9 декабря, в результате огня со стороны пророссийских войск на временно оккупированных территориях - были ранены двое защитников Украины.

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