Шесть обстрелов на Донбассе: боевики ранили двух военных
В четверг, 9 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, три из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Неподалеку Новомихайловки зафиксировали обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Причепиловки оккупанты дважды применили 82 мм минометы и гранатометы разных систем.
В районе Пивденного украинские позиции были обстреляны из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вблизи Станицы Луганской террористы стреляли из 120 мм и 82 мм минометов.
В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Пострадавшие находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого - тяжелое, другого - удовлетворительное.
С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.
Напомним, 8 декабря боевики шесть раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе.