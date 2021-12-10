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Шесть обстрелов на Донбассе: боевики ранили двух военных

Новина українською →
Донбасс, Пятница 10 декабря 2021 07:54
Шесть обстрелов на Донбассе: боевики ранили двух военных Фото: боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

В четверг, 9 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, три из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Неподалеку Новомихайловки зафиксировали обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Причепиловки оккупанты дважды применили 82 мм минометы и гранатометы разных систем.

В районе Пивденного украинские позиции были обстреляны из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Станицы Луганской террористы стреляли из 120 мм и 82 мм минометов.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Пострадавшие находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого - тяжелое, другого - удовлетворительное.

С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.

Напомним, 8 декабря боевики шесть раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе.

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