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Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу". Втрат серед військових немає

Автор: Сергій Пишкін

З початку доби в районі проведення ООС, бойовики Російської Федерації чотири рази відкрили вогонь по позиціях українських захисників. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, бойовики Росії чотири рази відкрили вогонь, а саме:

  • поблизу населеного пункту Піщане - обстрілювали з мінометів калібру 82 мм;
  • в напрямку Новотошківського - відкрили вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
  • в бік Попасної - обстрілювали з підствольних гранатометів й стрілецької зброї;
  • біля Майорська - застосували станкові протитанкові гранатомети.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на Донбасі окупанти активно агітують вступати до лав бойовиків.

Також, 9 грудня, внаслідок вогню з боку проросійських військ на тимчасово окупованих територіях - були поранені двоє захисників України.

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