Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим "тишины"

Фото: ситуация на Донбассе (flickr)

Потерь среди украинских военных нет

С начала текущих суток, 12 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим "тишины". Боевики во время обстрелов использовали запрещенное вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские воины в ответ использовали дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко Верхнеторецкого и вблизи Авдеевки.

Также боевики обстреливали украинские позиции возле Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на всех участках разведения сил режим "Тишина" удерживался.

Напомним, 11 июня на Донбассе боевики совершили 16 обстрелов, в результате чего двое украинских военных получили ранения, еще один - боевую травму.

Кроме того, боевики на Донбассе сбросили с беспилотника гранату, пострадал военный ВСУ.

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Автор: РБК-Украина