Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим "тиші"

Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

Втрат серед українських військових немає

З початку поточної доби, 12 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим "тиші". Бойовики під час обстрілу використовували заборонене озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Українські воїни у відповідь використовували чергові вогневі засоби і припинили ворожі провокації", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворожі обстріли були зафіксовані недалеко Верхньоторецького і поблизу Авдіївки.

Також бойовики обстрілювали українські позиції біля Луганського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"З початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що на всіх ділянках розведення сил режим "Тиша" утримувався.

Нагадаємо, 11 червня на Донбасі бойовики скоїли 16 обстрілу, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення, ще один - бойову травму.

Крім того, бойовики на Донбасі скинули з безпілотника гранату, постраждав військовий ВСУ.

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Автор: РБК-Україна