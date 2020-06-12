Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим "тиші"

Втрат серед українських військових немає
З початку поточної доби, 12 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим "тиші". Бойовики під час обстрілу використовували заборонене озброєння.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Повідомляється, що окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Українські воїни у відповідь використовували чергові вогневі засоби і припинили ворожі провокації", - йдеться в повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворожі обстріли були зафіксовані недалеко Верхньоторецького і поблизу Авдіївки.
Також бойовики обстрілювали українські позиції біля Луганського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
"З початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що на всіх ділянках розведення сил режим "Тиша" утримувався.
Нагадаємо, 11 червня на Донбасі бойовики скоїли 16 обстрілу, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення, ще один - бойову травму.
Крім того, бойовики на Донбасі скинули з безпілотника гранату, постраждав військовий ВСУ.
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Автор: РБК-Україна