Ситуация на Донбассе обострилась: ранены трое военных ООС

Фото: боевые действия (mil.gov.ua)

Боевики задействовали беспилотник для обстрелов украинских позиций

Сутки на Донбассе прошли неспокойно - оккупационные войска провели 16 обстрелов, даже задействовали беспилотник. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения, еще один - боевую травму.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Украинские оборонительные позиции боевики обстреливали из запрещенных Минском минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы у Марьинки - три раза, Новомихайловки (дважды), населенного пункта Гнутово, возле Новотроицкого, Чермаліка, Орехового (дважды), Хутора Вольного, Луганского, Верхнеторецкого.

"Против защитников Павлополя агрессор задействовал БпЛА для сброса гранатометного выстрела и минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы... Украинские воины на все обстрелы давали жесткий ответ", - сообщили в штабе.

За текущие сутки потерь среди украинских бойцов нет.

Напомним, состоялось еще одно заседания Трехсторонней контактной группы, где Украина назвала условия для проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса.

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Автор: Виталия Мазур