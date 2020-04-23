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Боевики на Донбассе четыре раза нарушали режим "тишины"

Новости » Происшествия     23.04.2020 - 14:14
Боевики на Донбассе четыре раза нарушали режим "тишины"
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских защитников нет

От начала суток боевики на Донбассе четыре раза нарушали режим "тишины". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, на Луганском направлении враг выпустил 4 мины калибра 82 мм по украинским позициям возле Орехового, на что сразу получил ответ из станкового противотанкового гранатомета.

Кроме того, боевики трижды открывали огонь на Донецком направлении. Так, враг утром обстрелял из гранатометов различных систем и пулеметов в районах Новоселовки Второй и Авдеевки позиции подразделений Объединенных сил. Также неподалеку Павлополя оккупанты вели провокацию с применением крупнокалиберного пулемета.

Как отмечается, украинские военнослужащие применили огневые средства, чем заставили боевиков прекратить огонь. Потерь среди защитников нет.

Напомним, на Донбассе 22 апреля вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства по прекращению огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Также на Донбассе боевики снова препятствовали работе патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) на блокпостах.

Нормандская встреча 30 апреля попытается дать импульс ТКГ, - источник На Донбассе сутки прошли без потерь
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