ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі чотири рази порушували режим "тиші"

Новини » Надзвичайні події     23.04.2020 - 14:14
Бойовики на Донбасі чотири рази порушували режим "тиші"
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських захисників немає

Від початку доби бойовики на Донбасі чотири рази порушували режим "тиші". Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, на Луганському напрямку ворог випустив 4 міни калібру 82 мм по українських позиціях біля Оріхового, на що одразу отримав відповідь зі станкового протитанкового гранатомета.

Крім того, бойовики тричі відкривали вогонь на Донецькому напрямку. Так, ворог вранці обстріляв з гранатометів різних систем та кулеметів обладнані в районах Новоселівки Другої і Авдіївки позиції підрозділів Об’єднаних сил. Також неподалік Павлополя окупанти вели провокацію із застосуванням великокаліберного кулемета.

Як зазначається, українські військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби, чим змусили бойовиків припинити вогонь. Втрат серед захисників немає.

Нагадаємо, на Донбасі 22 квітня збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов’язання щодо припинення вогню та вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Також на Донбасі бойовики знову перешкоджали роботі патрулів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ ОБСЄ) на блокпостах.

Нормандська зустріч 30 квітня спробує дати імпульс ТКГ, - джерело На Донбасі доба минула без втрат
Новини України ДонбасбойовикиООС
News
On Top