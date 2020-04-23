Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських захисників немає

Від початку доби бойовики на Донбасі чотири рази порушували режим "тиші". Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, на Луганському напрямку ворог випустив 4 міни калібру 82 мм по українських позиціях біля Оріхового, на що одразу отримав відповідь зі станкового протитанкового гранатомета.

Крім того, бойовики тричі відкривали вогонь на Донецькому напрямку. Так, ворог вранці обстріляв з гранатометів різних систем та кулеметів обладнані в районах Новоселівки Другої і Авдіївки позиції підрозділів Об’єднаних сил. Також неподалік Павлополя окупанти вели провокацію із застосуванням великокаліберного кулемета.

Як зазначається, українські військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби, чим змусили бойовиків припинити вогонь. Втрат серед захисників немає.

Нагадаємо, на Донбасі 22 квітня збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов’язання щодо припинення вогню та вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Також на Донбасі бойовики знову перешкоджали роботі патрулів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ ОБСЄ) на блокпостах.