Боевики на Донбассе блокируют работу наблюдателей ОБСЕ

Оккупанты не пропускают патрули на неподконтрольную Украине территорию
Украинские пограничники фиксируют блокирование работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе со стороны российско-оккупационных сил. Боевики не пропускают наблюдателей на оккупированную территорию
Об этом сообщила пресс-офицер Луганского пограничного отряда Неля Доценко.
Как поясняют в погранслужбе, пророссийские боевики блокируют передвижение наблюдательных патрулей, которые направляются на оккупированную территорию, поэтому они вынуждены возвращаться на подконтрольную Украине территорию.
Блокирование перемещения наблюдателей пограничники начали фиксировать с конца марта.
"На это время мы зафиксировали более 100 таких случаев, когда наблюдательные патрули не могут проследовать на неподконтрольную Украине территорию", - добавила Доценко.
Оккупационная власть продолжает блокировать проезд представителей миссии ОБСЕ через контрольные пункты в'езду-выезда
Оккупационная власть продолжает блокировать проезд представителей миссии ОБСЕ через контрольные пункты в'езду-выезда. Так, пересекая линию разграничения со стороны подконтрольной Правительству Украины территории, они каждый раз получают отказ от представителей российско-оккупационных войск в проезде на временно оккупированную территорию. Оккупанты мотивируют отказ проведением карантинных мероприятийОпубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Пятница, 24 июля 2020 г.
Напомним, ранее беспилотник наблюдателей ОБСЕ попал под обстрел на Донбассе; беспилотник пролетал вблизи населенного пункта Петровское, когда по нему начали стрелять.
Кроме того, Украина обвинила Россию в блокировании процесса разминирования территории Донбасса; оккупанты блокируют любое продвижение на минских переговорах.