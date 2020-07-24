Боевики на Донбассе блокируют работу наблюдателей ОБСЕ

Фото: наблюдатели ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)

Оккупанты не пропускают патрули на неподконтрольную Украине территорию

Украинские пограничники фиксируют блокирование работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе со стороны российско-оккупационных сил. Боевики не пропускают наблюдателей на оккупированную территорию

Об этом сообщила пресс-офицер Луганского пограничного отряда Неля Доценко.

Как поясняют в погранслужбе, пророссийские боевики блокируют передвижение наблюдательных патрулей, которые направляются на оккупированную территорию, поэтому они вынуждены возвращаться на подконтрольную Украине территорию.

Блокирование перемещения наблюдателей пограничники начали фиксировать с конца марта.

"На это время мы зафиксировали более 100 таких случаев, когда наблюдательные патрули не могут проследовать на неподконтрольную Украине территорию", - добавила Доценко.

Оккупационная власть продолжает блокировать проезд представителей миссии ОБСЕ через контрольные пункты в'езду-выезда Оккупационная власть продолжает блокировать проезд представителей миссии ОБСЕ через контрольные пункты в'езду-выезда. Так, пересекая линию разграничения со стороны подконтрольной Правительству Украины территории, они каждый раз получают отказ от представителей российско-оккупационных войск в проезде на временно оккупированную территорию. Оккупанты мотивируют отказ проведением карантинных мероприятий Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Пятница, 24 июля 2020 г.

Напомним, ранее беспилотник наблюдателей ОБСЕ попал под обстрел на Донбассе; беспилотник пролетал вблизи населенного пункта Петровское, когда по нему начали стрелять.

Кроме того, Украина обвинила Россию в блокировании процесса разминирования территории Донбасса; оккупанты блокируют любое продвижение на минских переговорах.