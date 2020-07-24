Бойовики на Донбасі блокують роботу спостерігачів ОБСЄ

Фото: спостерігачі ОБСЄ (facebook.com/oscesmm)

Окупанти не пропускають патрулі на непідконтрольну Україні територію

Українські прикордонники фіксують блокування роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі з боку російсько-окупаційних сил. Бойовики не пропускають спостерігачів на окуповану територію

Про це повідомила прес-офіцер Луганського прикордонного загону Неля Доценко.

Як пояснюють в прикордонній службі, проросійські бойовики блокують пересування спостережних патрулів, які прямують на окуповану територію, тому вони змушені повертатися на підконтрольну Україні територію.

Блокування переміщення спостерігачів прикордонники почали фіксувати з кінця березня.

"На цей час ми зафіксували понад 100 таких випадків, коли спостережні патрулі не можуть прослідувати на непідконтрольну Україні територію", - додала Доценко.

Окупаційна влада продовжує блокувати проїзд представників місії ОБСЄ через контрольні пункти в'їзду-виїзду Окупаційна влада продовжує блокувати проїзд представників місії ОБСЄ через контрольні пункти в'їзду-виїзду. Так, перетинаючи лінію розмежування зі сторони підконтрольної Уряду України території, вони щораз отримують відмову від представників російсько-окупаційних військ у проїзді на тимчасово окуповану територію. Окупанти мотивують відмову проведенням карантинних заходів Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 24 липня 2020 р.

Нагадаємо, раніше безпілотник спостерігачів ОБСЄ потрапив під обстріл на Донбасі; безпілотник пролітав поблизу населеного пункту Петрівське, коли по ньому почали стріляти.

Крім того, Україна звинуватила Росію у блокуванні процесу розмінування території Донбасу; окупанти блокують будь-яке просування на мінських переговорах.