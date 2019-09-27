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Боевики на Донбассе били из минометов, ранен военный

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Наемники 14 раз нарушили режим тишины

С начала пятницы, 27 сентября, российско-оккупационные войска 14 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил на Донбассе, в результате чего пострадал украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на сейчас боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донецком и 8 раз на Луганском направлениях. При этом применялись запрещенные минскими соглашениями минометы.

Так, с минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения боевой машины пехоты (БМП), гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских военных в районе населенных пунктов Водяное, Богдановка, Авдеевка, Лебединское, Травневое, Новолуганское, Луганское, Пивденное и Новозвановка.

"На протяжении текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия поставляет незаконным вооруженным формирования на Донбассе поврежденные боеприпасы. Отдельные партии российских артиллерийских боеприпасов и ракет повреждены коррозией, что может привести к их детонации в местах хранения.

Добавим, за прошедшие сутки, 26 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе был ранен один украинский военный. Оккупанты 23 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенное вооружение.

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