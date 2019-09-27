Бойовики на Донбасі били з мінометів, поранений військовий

Від початку п'ятниці, 27 вересня, російсько-окупаційні війська 14 разів відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого постраждав український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на зараз бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню на Донецькому та 8 разів на Луганському напрямках. При цьому застосовувалися заборонені мінськими угодами міномети.

Так, з мінометів 120-го та 82-го калібрів, озброєння бойової машини піхоти (БМП), гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї були обстріляні позиції українських військових в районі населених пунктів Водяне, Богданівка, Авдіївка, Лебединське, Травневе, Новолуганське, Луганське, Південне та Новозванівка.

"Впродовж поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія постачає незаконним збройним формування на Донбасі пошкоджені боєприпаси. Окремі партії російських артилерійських боєприпасів і ракет пошкоджені корозією, що може призвести до їх детонації у місцях зберігання.

Додамо, минулої доби, 26 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі був поранений один український військовий. Окупанти 23 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонене озброєння.