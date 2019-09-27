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На Донбассе в четверг ранили украинского военного

Новости » Политика    27.09.2019 - 07:29
На Донбассе в четверг ранили украинского военного
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Всего зафиксировано 23 обстрела

На Донбассе в четверг, 26 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Да, обстрелы зафиксированы вблизи Красногоровки, неподалеку Новогнатовки, вблизи Водяного, неподалеку Марьинки, неподалеку Пищевика, вблизи Новотроицкого, неподалеку Павлополя, недалеко от Николаевки.

Кроме того, трижды стреляли вблизи Новолуганського, трижды - неподалеку Луганского, а также вблизи Майского.

"За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня - недалеко от Водяного, Майского и Новолуганского.

Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в среду около 200 взрывов в Донецкой области и три взрыва в Луганской области.

РБК-Украина писало, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 25 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих ранены, еще один получил боевое травмирования.

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