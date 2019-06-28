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Боевики на Донбассе 9 раз обстреляли силы ООС

Новости » Происшествия    28.06.2019 - 16:02
Боевики на Донбассе 9 раз обстреляли силы ООС
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

От начала суток, 28 июня, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, российские наемники во время обстрелов применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение, а именно минометы 82-го и 120-го калибров, и артиллерийские системы.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреливали украинские позиции в районе Крымского и Новгородского.

На Донецком направлении враг открывал огонь по позициям украинских военных вблизи Опытного, Широкино, Авдеевки, Водяного и Лебединского. Противник применял артиллерийские системы 122-го калибра, стрелковое оружие, минометы калибра 120 и 82 мм и гранатометы различных систем.

"По имеющейся информации, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 июня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пострадали трое украинских военных. Боевики 34 раза нарушили режим прекращения огня с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем и минометов.

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