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Бойовики на Донбасі 9 разів обстріляли сили ООС

Новини » Надзвичайні події    28.06.2019 - 16:02
Бойовики на Донбасі 9 разів обстріляли сили ООС
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

Від початку доби, 28 червня, бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, російські найманці під час обстрілів застосовували заборонене мінськими угодами озброєння, а саме міномети 82-го та 120-го калібрів, та артилерійські системи.

На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів 120-го калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів обстрілювали українські позиції в районі Кримського та Новгородського.

На Донецькому напрямку ворог відкривав вогонь по позиціям українських військових поблизу Опитного, Широкиного, Авдіївки, Водяного та Лебединського. Противник застосовував артилерійські системи 122-го калібру, стрілецьку зброю, міномети калібру 120 та 82 мм та гранатомети різних систем.

"За наявною інформацією, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - зазначили у оборонному відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 27 червня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі постраждали троє українських військових. Бойовики 34 рази порушили режим припинення вогню з застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем і мінометів.

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