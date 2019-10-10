Боевики на Донбассе 8 раз обстреляли позиции украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Обстрелы зафиксированы на Донецком и Луганском направлениях

В четверг, 10 октября, боевики на Донбассе 8 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как отмечается, вблизи Крымского, что на Луганском направлении, около 8 часов утра оккупанты устроили 25-минутный обстрел с вооружения боевой машины пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также зафиксировано 7 обстрелов на Донецком направлении.

"По 2 раза враг обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил в районах Новотроицкого, а также 7 мин 120-го калибра противник с 8 утра за 35 минут выпустил со стороны Спартака по нашим защитникам Авдеевки. Автоматические гранатометы и стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили во время ночного обстрела позиций наших войск неподалеку населенного пункта Новоселивка Друга", - говорится в сообщении.

Сообщается, что украинские военные не понесли потерь и продолжают контролировать ситуацию на линии соприкосновения.

Напомним, 9 октября в результате обстрелов со стороны боевиков был ранен один украинский военный из состава операции Объединенных сил.

Также РБК-Украина сообщало, что на Донбассе боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня