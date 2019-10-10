ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі 8 раз обстріляли позиції українських військових

Новини » Надзвичайні події    10.10.2019 - 13:15
Бойовики на Донбасі 8 раз обстріляли позиції українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Обстріл зафіксовані на Донецькому та Луганському напрямках

У четвер, 10 жовтня, бойовики на Донбасі 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як зазначається, поблизу Кримського, що на Луганському напрямку, близько 8 годин ранку окупанти влаштували 25-хвилинний обстріл з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також зафіксовано 7 обстрілів на Донецькому напрямку.

"За 2 рази ворог обстрілював опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил в районах Новотроїцького, а також 7 хв 120-го калібру ворог з 8 ранку за 35 хвилин випустив з боку Спартака по наших захисниках Авдіївки. Автоматичні гранатомети і стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували під час нічного обстрілу позицій наших військ поблизу населеного пункту Новоселівка Друга", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українські військові не зазнали втрат і продовжують контролювати ситуацію на лінії зіткнення.

Нагадаємо, 9 жовтня в результаті обстрілу з боку бойовиків був поранений один український військовий з складу операції Об'єднаних сил.

Також РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі бойовики обстріляли ділянку розведення сил в районі Золотого. Збройні формування Російської Федерації і її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню

Питання амністії на Донбасі обговорять під час зустрічі у нормандському форматі Зеленський: не буде розведення сил на Донбасі - не буде нормандського формату
Новини України Донбасобстрелбойовики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся