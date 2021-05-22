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Боевики на Донбассе 8 раз нарушали "тишину", один украинский военный ранен

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе с начала текущих суток, 22 мая, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В частности, боевики вели огонь вблизи Песков из минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов. Возле Водяного дважды стреляли из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. В районе Причепиловки противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также боевики дважды совершали обстрел позиций ООС из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а у Марьинка - из стрелкового оружия.

"Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина - тяжелое. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - сообщили в штабе.

О действиях боевиков украинская сторона СЦКК сообщила представителей ОБСЕ.

Напомним, за вчера на Донбассе боевики 8 раз нарушали "тишину". В результате трое военнослужащих ВСУ пострадали.

Также РБК-Украина писало, что в Песках боевики из миномета обстреляли гражданских. В результате обстрела мина попала в дом.

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