RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бойовики на Донбасі 8 разів порушували "тишу", один український військовий поранений

Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі з початку поточної доби, 22 травня, озброєні формування Російської Федерації вісім разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Зокрема, бойовики вели вогонь поблизу Пєсков з мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів. Біля Водяного двічі стріляли з ручних протитанкових і підствольних гранатометів. В районі Причепилівка противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також бойовики двічі здійснювали обстріл позицій ООС зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а у Мар'їнка - зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Захисника оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я воїна - важкий. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь", - повідомили в штабі.

Стосовно дій бойовиків українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, за вчора на Донбасі бойовики 8 разів порушували "тишу". В результаті троє військовослужбовців ЗСУ постраждали.

Також РБК-Україна писало, що в Пісках бойовики з міномета обстріляли цивільних. В результаті обстрілу міна потрапила в будинок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Донбасобстрелбойовики