Бойовики на Донбасі 8 разів порушували "тишу", один український військовий поранений

На Донбасі з початку поточної доби, 22 травня, озброєні формування Російської Федерації вісім разів порушували режим припинення вогню . В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення.

Зокрема, бойовики вели вогонь поблизу Пєсков з мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів. Біля Водяного двічі стріляли з ручних протитанкових і підствольних гранатометів. В районі Причепилівка противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також бойовики двічі здійснювали обстріл позицій ООС зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а у Мар'їнка - зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Захисника оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я воїна - важкий. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь", - повідомили в штабі.

Стосовно дій бойовиків українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.