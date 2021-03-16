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Боевики на Донбассе 7 раз нарушили "тишину"

Новина українською → Донбасс, Вторник 16 марта 2021 18:24
Боевики на Донбассе 7 раз нарушили "тишину" Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать Вооруженных сил Украины на Донбассе, игнорируя достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы договоренности. Так, российско-оккупационные войска семь раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр командования операции Объединенных сил в Facebook.

Во вторник, 16 марта, оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного, что на Приазовье.

Также вражеские обстрелы были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Талаковка и Гнутово. Боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также вблизи Павлополя боевики стреляли по позициям ООС из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в пригороде Авдеевки и Лебединского оккупанты стреляли из стрелкового оружия.

На вражеские обстрелы украинские военные стреляли в ответ. Ни один военнослужащий не пострадал.

Напомним, за минувшие сутки, 15 марта, боевики обстреливали позиции украинских военных 10 раз.

Кроме того, ранее сообщалось, что силы ООС провели оперативную отработку в населенных пунктах возле линии фронта.

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