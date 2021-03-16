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Бойовики на Донбасі 7 разів порушили "тишу"

Новость на русском → Донбас, Вівторок 16 березня 2021 18:24
Бойовики на Донбасі 7 разів порушили "тишу" Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати Збройних сил України на Донбасі, ігноруючи досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи домовленості. Так, російсько-окупаційні війська сім разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

У вівторок, 16 березня, окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних і станкових протитанкових гранатометів поблизу Водяного, що на Приазов'ї.

Також ворожі обстріли були зафіксовані неподалік населених пунктів Талаківка та Гнутове. Бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Також поблизу Павлополя бойовики стріляли по позиціях ООС з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, в передмісті Авдіївки та Лебединського окупанти стріляли зі стрілецької зброї.

На ворожі обстріли українські військові стріляли у відповідь. Жоден військовослужбовець не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу, 15 березня, бойовики обстрілювали позиції українських військових 10 разів.

Крім того, раніше повідомлялося, що сили ООС провели оперативне відпрацювання в населених пунктах біля лінії фронту.

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