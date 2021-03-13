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Силы ООС провели оперативно-профилактическую отработку в Донецкой области: где именно

Новина українською → Донецкая область, Суббота 13 марта 2021 18:38
Силы ООС провели оперативно-профилактическую отработку в Донецкой области: где именно Фото: боец ООС (president.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Силы ООС и полиция провели оперативно-профилактическую отработку в Донецкой области. Отработку провели в четырех населенных пунктах региона.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Отработку провели для профилактики, предупреждения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, выявления антиобщественного элемента, стабилизации оперативной обстановки и обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан.

"При участии работников ГУНП в областях с привлечением сил ООС, организована и проведена оперативно-профилактическая отработка территории населенных пунктов Гнутово, Павлополь, Сартана, Талаковка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Напомним, за текущие сутки, 13 марта, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. С украинской стороны - без боевых потерь.

Как писало РБК-Украина, 12 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью.

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