Боевики на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинских военных

В течение суток боевики в зоне ООС на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объедененных сил.

Сообщается, что незаконные вооруженные формирования России и ее наемники обстреливали позиции подразделений украинских военных из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 4 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Николаевки по направлению Докучаевская - из стрелкового оружия; вблизи Богдановки по направлению Петровского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем; дважды неподалеку Водяного по направлению Ужовка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 2 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Золотого по направлению Садового - из стрелкового оружия; неподалеку Орехово по направлению с Березовского - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Напомним, 18 сентября боевики 4 раза обстреляли позиции украинсих военных в зоне ООС из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.