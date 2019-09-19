Бойовики на Донбасі 6 раз обстріляли позиції українських військових

Про постраждалих не повідомляється
Протягом доби бойовики в зоні ООС на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Повідомляється, що незаконні збройні формування Росії і її найманці обстрілювали позиції українських військових підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
За минулу добу втрати в результаті ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Нагадаємо, 18 вересня бойовики 4 рази обстріляли позиції украинсих військових в зоні ООС з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.