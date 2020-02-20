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Бойовики на Донбасі 5 разів обстріляли позиції ООС

Новини » Надзвичайні події     20.02.2020 - 13:30
Бойовики на Донбасі 5 разів обстріляли позиції ООС
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Окупанти застосовували міномети 120-го та 82-го калібрів

Російські незаконні збройні формування з початку 20 лютого вже 5 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними оборонного відомства, проросійські бойовики о 5:50 ранку з мінометів 120-го калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів обстріляли українські укріплення в районі Новомихайлівки. Найманці випустили 10 мін.

Пізніше під обстріл російсько-окупаційних сил потрапили підрозділи Об'єднаних сил поблизу Пищевика та Павлополя. Там бойовики застосовували заборонені міномети 82-го калібру, гранатомети та стрілецьке озброєння. Також бойовики здійснили обстріл Мар'їнки.

Зазначається, що станом на 12:00 втрат серед підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, минулої доби, 19 лютого, на Донбасі в результаті ворожого обстрілу було поранено одного українського військового. Вчора проросійські бойовики 1 разів порушили режим припинення вогню. При цьому застосовувалося заборонене озброєння.

Також РБК-Україна писало, що Червоний Хрест сьогодні відправив на Донбас понад 200 тонн гуманітарної допомоги. Понад 10 вантажівок організації перетнули контрольний пункт "Новотроїцьке".

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