На Донбассе ранены двое украинских военных

Во вторник, 22 октября, пророссийские боевики на Донбассе 5 раз открывали огонь по позициям украинской армии, ранены двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Отмечается, что на линии фронта вновь раздаются взрывы запрещенных минскими договоренностями мин 82-го калибра.

"На Луганском направлении оборудованых в районе Зайцевого опорных пунктов подразделений Объединенных сил противник ночью дважды коварно обстрелял из минометов калибра 82 мм, а также пулемета большого калибра. На Донецком направлении утром трижды были обстреляны позиции наших войск вблизи Павлополя. Здесь враг выпустил 30 мин калибра 82 мм, применил противотанковый ракетный комплекс, вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Также в штабе сообщили, что в течении текущих суток в результате обстрелов один украинский военный был травмирован, еще один получил боевое травмирование.

Напомним, 21 октября на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Минобороны разрабатывает новую концепцию территориальной обороны с применением опыта Эстонии.