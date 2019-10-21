На Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала текущих суток, 21 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела по позициям ОС, а именно неподалеку Авдеевки, вблизи Водяного, возле Пищевика и возле Верхнеторецкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили три обстрела позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Золотого-4, возле Попасной и вблизи Орехово.

"В течение текущих суток, в результате обстрелов, потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики на Донбассе из гранатометов обстреляли участок разведения сил вблизи населенного пункта Золотое-4. Также оккупанты из крупнокалиберных пулеметов обстреляли Орехово.

Кроме того, в зоне проведении операции Объединенных сил на Донбассе за неделю обезвредили почти 700 взрывоопасных предметов.