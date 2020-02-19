Боевики на Донбассе 40 минут обстреливали из минометов Лебединское

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Всего боевики выпустили более 30 мин

По состоянию на 12:00 российские незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, после часа ночи оккупационные войска из минометов 82-го калибра обстреляли украинские укрепления в районе Лебединского. За 40 минут пророссийские боевики выпустили 15 мин. Минометный обстрел сопровождался огнем из пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов.

Кроме того, с 09:10 до 09:35 незаконные вооруженные формирования выпустили 6 мин калибра 82 мм по позициям подразделений Объединенных сил вблизи Луганского. При этом наемники применяли автоматические гранатометы.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Напомним, ранее наблюдатели СММ ОБСЕ заявили о значительном увеличении количества взрывов на Донбассе во вторник, 18 февраля. Вчера наблюдатели зафиксировали 2300 взрывов в районе Золотого, Кадиевки и Попасной.

Как известно, 18 февраля российско-оккупационные силы осуществили наступление на украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В результате боя погиб один украинский военный и еще 5 получили ранения.